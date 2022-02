Fuerte descargo de Flor de la Ve tras la anulación del juicio a Juan Darthés: "Si sos inocente no te escapás"

A pocas horas de que se conozca la anulación en Brasil del juicio que llevaba adelante Thelma Fardin contra Juan Darthés, hecho que fue repudiado por la propia actriz, como por Actrices Argentinas, Florencia de la Ve comenzó Intrusos con un duro descargo.

“Yo lloraba ayer mientras escuchaba el video de Thelma. Lloraba porque sentía impotencia, enojo, tristeza. Automáticamente pensaba en mi hija. La Justicia nos sigue demostrando que no les importamos, abraza a estos delincuentes. Violadores, abusadores, femicidad y se cag… en nosotras”, señaló.

“Nos dicen que tenemos que denunciar, que tenemos que hablar y cuando lo hacemos, no nos escucha. No nos escucha. Y nos siguen matando y nos siguen violando”, exclamó, sensibilizada. “Siento que esto es una advertencia. ‘Callense porque acá mandamos nosotros’”, remarcó.

"Yo le creo a cada una de las personas que se sentaron a denunciar a estos delincuentes. Yo les creo. Si vos hubieras sido inocente, no hubieras huido, no hubieras escapado". G-plus

FLORENCIA DE LA VE APUNTÓ CONTRA JUAN DARTHÉS TRAS LA ANULACIÓN DEL JUICIO DE THELMA FARDIN

“Esta Justicia patriarcal que ampara a todos estos femicidas y violadores nos sigue dando la espalda. ¿Pero saben una cosa? No me importa y no nos importa porque acá estaremos denunciando y gritando, alzando la voz”, se despachó.

“Yo le creo a cada una de las personas que se sentaron a denunciar a estos delincuentes. Yo les creo. Si vos hubieras sido inocente, no hubieras huido, escapado. Tres países: Argentina, Nicaragua y Brasil. Esto deja en evidencia porque las mujeres no quieren hablar. Por eso. Porque te vuelven a ultrajar”, arrojó, a flor de piel.

“A todos los testimonios los creo. Las denuncias a Fabián Gianola, las creo. ¡Todo! A cada una de las mujeres les creo y no me importa lo que pase con la Justicia”, enfatizó.