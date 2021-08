Fuerte descargo de Darío Barassi por su cruce con el participante de 100 Argentinos Dicen: “Me picanteó con lo del gimnasio, yo le devolví con lo otro”

Darío Barassi hizo un descargo después de que se viralizara un tenso ida y vuelta con un participante de 100 Argentinos Dicen la última semana. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cómico dejó en claro que todo fue con absoluto humor y defendió a Facundo al expresar que fue a su programa con el mismo tipo de humor que él.

"Me picanteó con lo del gimnasio, yo le devolví con lo otro, todo en buenos términos". G-plus

“Buenas, buenas. Acá Barassi para aclarar un par de cosas, porque veo que se hizo ultra mega viral un video con Facu. Entiendo que todo el mundo con fervor salió a matarme a mí o matarlo a Facu. Aflojen, chicos, aflojen. Es un programa de entretenimiento que lo único que busca es pasarla bien”, comenzó el cómico.

Luego, Barassi continuó tajante en sus redes sociales: “Da la sensación de que a mí me pudo haber ofendido lo que dijo él, para nada. Da la sensación de que lo mío fue muy bardero contra él, para nada. Terminó el programa y nos dimos un abrazo con barbijo. Un rey, fue con el mismo humor con el que yo hago el programa”.

Más sobre este tema Picantísimo cruce entre Darío Barassi y un participante en 100 Argentinos Dicen: “Espero que algún día tengas la caja de ahorro que tengo yo”

Así, el conductor de la emisión de Telefé finalizó: “Me picanteó con lo del gimnasio, yo le devolví con lo otro, todo en buenos términos. El programa solo tiene un objetivo que es el mismo que tiene este conductor: entretenerlos, hacerlos pasar un buen rato. Todo lo que piensen, que imaginen, no existe, no es verdad. Ahí predomina la buena onda”.