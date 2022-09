Fuerte descargo de Cinthia Fernández sobre sus ingresos y la fama: "Ganamos menos de lo que ustedes imaginan"

En medio de su conflicto con Matías Defederico por la cuota alimentaria de sus hijas, Cinthia Fernández compartió fotos llorando de diversos momentos de su carrera.

Y sumó algunas de las agresiones que le dedican a través de las redes sociales.

"Esto también es la fama. Y lo peor de todo es que siempre viene de mujeres Si pensaste que ser famosa estaba bueno, decime qué pensás ahora”, afirmó, con firmeza.

Acto seguido, cansada de que la cuestionen, hizo contundentes aclaraciones sobre cómo se gana la vida y aclaró que no es "millonaria" como muchos creen.

FIRME DESCARGO DE CINTHIA FERNÁNDEZ SOBRE CÓMO SE GANA LA VIDA

"No somos millonarios. Ganamos mucho menos de lo que ustedes se imaginan, si no no tendría tres trabajos".

"Que seamos públicos no les da el derecho de juzgarnos sin conocernos. Así que la próxima que me digas gato, put..., atrás mostrame el ticket de lo que me pagaron por tener sexo y con quién fue ja, ja, ja. No es mi caso, pero si hubiera cobrado, ¿qué?".

"Sí, tengo muchos canjes, soy tan boba que la mayoría los cobro (y ahí si gano más que en la tele) y los que no cobro... Ayudo a muchas empresas y ellas a mí. No saben lo bien que nos va a ambas partes".

"¿No será que tu vida es miserable y por eso le dedicás tiempo a la mía? Siempre está la opción de no seguir moralistas, hoy me pintó y quería decirlo", cerró Cinthia, contundente.