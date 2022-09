Fuerte denuncia de Vicky Xipolitakis tras perder el juicio contra Javier Naselli

Luego de perder el juicio por violencia de género que le inició a su exesposo, Javier Naselli (con quien tiene a su pequeño, Salvador), Vicky Xipolitakis rompió el silencio.

Indagada por el cronista de LAM sobre cómo vive este fallo judicial, la modelo se sinceró: “Es un tema muy sensible y delicado, sigo confiando en la Justicia. Hay que denunciar siempre. No me parece que sea un tema para hacer mediático y que la gente opine sin saber, y hay un menor que es mi hijo y hay que tener mucho respeto y cuidados”.

“Se dijeron muchas cosas, se me denigró mucho como mujer. Pero ya no soy yo, hay un montón de mujeres atrás que pasan por mi situación. Así que, por tantas mujeres, por mi hijo y por mí, voy a seguir luchando aunque sea desgastante y triste”, agregó.

Vicky Xipolitakis: "Si para la Justicia que te ahorquen y te dejen en la calle no es violencia, ¿la violencia qué es?". G-plus

En cuanto a la resolución de la causa, sentenció: “Yo sé que el sistema muchas veces no acompaña, muchas veces la Justicia no existe, pero a no bajar los brazos. Siento que esta absolución fue otro golpe y la condena era nuestra protección, pero bueno, no es la última palabra y ojalá se haga Justicia”.

Y cerro, tajante y visiblemente angustiada: “El perito, dijo que yo había sido ahorcada. Primero quisieron imponer que fue un rasguño mío y un montón de cosas re feas. Y después el doctor terminó diciendo ‘no, fue ahorcada y está comprobado’. Es todo muy difícil cuando hay poder, pero hay que denunciar. Si para la Justicia que te ahorquen y te dejen en la calle no es violencia, ¿la violencia qué es?”.

EN INTRUSOS OPINARON DEL CONFLICTO JUDICIAL DE VICKY XIPOLITAKIS CONTRA JAVIER NASELLI

En Intrusos fueron contundentes al opinar sobre el conflicto que mantiene Vicky Xipolitakis con su ex, Javier Naselli, y Rodrigo Lussich consideró que las condiciones que ella impone son “extorsivas”.

“La información que tengo es que tanto Naselli como su familia siempre quisieron conciliar con Victoria, pero es una situación totalmente imposible de parte de ella. No sé qué es lo que le pasa a Victoria con este enojo para con él que no quiere sentarse a negociar”, dijo Karina Iavícoli.

A la hora de definir la nula relación entre ambos, la panelista agregó: “Ella siempre le negó a Salvador la revinculación con su padre y sus abuelos. La verdad es que no la entiendo y ha decidido correr versiones que no son tales”, completó.

Por último, Adrián Pallares cerró: “Y además los Naselli, yo lo he dicho el otro día, son gente muy resbaladiza. Hay que decirlo. Él nunca habla, sus abogados no hablan, su hermano, con tal de publicitar sus shows en Miami, sí da notas. Son gente muy escurridiza y con la excusa de que tienen un bozal legal, ninguno habla. Y la que está cargando con el niño de acá para allá es Victoria Xipolitakis”.