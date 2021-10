Fuerte definición de Yanina Latorre sobre los dichos de Mavys Álvarez acerca de Diego Maradona: "Es lo mismo que Thelma Fardin con Darthés"

Con las delicadas declaraciones de Mavys Álvarez repercutiendo en los medios y su relato de cómo fue haber estado con Diego Maradona siendo menor edad, Yanina Latorre no dudó en comparar la situación que vivió la mujer cubana con Thelma Fardin, quien denunció haber sido abusada sexualmente por Juan Darthés cuando tenía 16 años.

"Acá hay una chica que se está acostando con este tipo y todos estos hombres se la ponen en bandeja. Nadie le dice 'no lo hagas'. No solo que no le decían nada, se lo fomentaban. Les convenía que pase", comenzó diciendo la panelista de LAM, luego de que amigos de Maradona, como Guillermo Cóppola, Mariano Israelit, Omar Suárez y Gabriel Buono, salieran a hablar en TV tras el fuerte testimonio de Mavys.

Recogiendo el guante y golpeando contra el entorno de Diego, Maite Peñoñori también se expresó con bronca: "No solo no lo cuestiones, sino que hoy, escuchándolos, hablan de un noviazgo y que era una relación. Terminan pidiendo perdón por las cosas tremendas que Mavys cuenta, y para no quedar pegados con el tema de la droga. Ellos dicen 'le organizamos el cumple de 18 y los papás estaban con nosotros'".

"¡Es un horror! La familia de ella también era víctima del sistema cubano, pero estos argentinos no tiNÍAN dos dedos de frente. no pueden hacer tremenda inmoralidad. Es lo mismo que Thelma Fardin con Darthés". G-plus

Repudiando totalmente lo sucedido en Cuba, Yanina Latorre cerró su fuerte opinión comparando lo argumentado por Mavys Álvarez con la denuncia que Thelma Fardín le hizo a Juan Darthes, con quien comienza el juicio el 30 de noviembre.

Más sobre este tema Mavys Álvarez se quebró cuando le preguntaron si la afectó la muerte de Diego Maradona: "Lo sentí" Fuertísima crítica de Angie Balbiani a Diego Maradona tras el testimonio de Mavys Álvarez: "Le arruinó la vida"

"¡Es un horror! La familia de ella también era víctima del sistema cubano, pero todos estos argentinos que no tienen dos dedos de frente, no pueden hacer tremenda inmoralidad. Es lo mismo que Thelma Fardin con Darthés", sentenció la panelista de LAM, durísima.