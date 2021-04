Fuerte definición del Polaco tras la ruptura con Barby Silenzi: "Nos separamos para siempre"

Luego de varias idas y vueltas a principio de año, Barby Silenzi y El Polaco volvieron a apostar a la pareja y a la familia, tras una breve separación en febrero. Sin embargo, el intento quedó trunco.

Como pocas veces lo hizo en el plano mediático, en Hay que ver lo consultaron al cantante por la ruptura, y él respondió con gran contundencia: "Nos separamos para siempre".

Sorprendidos con la declaración, José María Listorti y Denise Dumas ahondaron sobre su estado anímico y sobre su vínculo con la mamá de su hija Abril, con quien participará en La Academia, y El Polaco respondió: "Yo no estoy enojado, jamás. Es el amor de mi vida, pero nada".

Sin el deseo de revelar en TV el motivo del quiebre, el cantante finalizó el móvil con una profunda declaración sobre Barby Silenzi: "Ella es el gran amor de mi vida, la voy a amar siempre con todo mi corazón, pero cuando las cosas se terminan, se terminan. Me da tristeza en mi corazón porque yo quería tener una familia, como siempre que intenté ser feliz. No voy a llorar en cámara... Me separé y estoy triste".