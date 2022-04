Fuerte definición de Mariano Caprarola sobre el vínculo de Martín Redrado con la hija de Luciana Salazar

A dos semanas de que Luciana Salazar decidiera llevar a juicio a Martín Redrado por "incumplimientos", Mariano Caprarola visitó Mañanísima (lunes a viernes a las 19 hs por Ciudad Magazine) definió el vínculo de la expareja como "tóxico" y habló del rol que cumpliría el economista en Matilda (4), la hija que Salazar tuvo a través de la subrogación de vientre en Estados Unidos.

"Uno se pregunta '¿quién es Martín en la vida de Matilda?'. Ni siquiera en la de Luciana. ¿Quién es Martín en la vida de Matilda? ¿Por qué uno da tanto a alguien que, supuestamente, no es su hijo?", preguntó el asesor de moda que vuelve con La Jaula de la Moda a la pantalla de Ciudad Magazine este lunes 25 a las 19 hs.

"Por lo vivido, siento que Redrado es un padre para Matilda. No hubo otro hombre que haya quitado del primer plano de Martín". G-plus

Entonces, Estefi Berardi le contestó: "Esa es la gran pregunta que nadie entiende".

Sin dudarlo, Caprarola expresó: "Yo te la respondo: es el papá de Matilda". Ante su afirmación, Pampito agregó: "Siempre estuvo ese mito".

Y Mariano Caprarola explicó su frase al reflexionar sobre el vínculo entre Redrado y la hija de Luciana: "Por lo vivido, siento que es un padre para Matilda. No hubo otro hombre que haya quitado del primer plano de Martín. Y cada pelea que Luciana ha tenido con Martín, ¿dónde termina? En Matilda".

PAULA VARELA REVELÓ POR QUÉ LUCIANA SALAZAR ESTALLÓ CONTRA REDRADO

El 8 de abril, Paula Varela reveló en Socios del Espectáculo el profundo motivo por el que Luciana Salazar estalló en las redes sociales contra Martín Redrado, a pocas horas de una mediación fallida y de haber tomado la decisión de llevarlo a juicio.

"Luciana recibió un mail con el que se sintió totalmente intimidada y con temor. Ella me dijo que no me manda un audio porque no puede parar de llorar", comenzó diciendo la panelista del programa de eltrece.

Acto seguido, Paula puntualizó: "Él (Redrado) mantenía en Estados Unidos, Miami, los óvulos que Luciana había dejado guardados para tener futuros hijos. Luciana tenía ganas darle un hermanito a Matilda".

"A Luciana le llegó un mail de la clínica de fertilidad de Estados Unidos diciendo que la tarjeta de crédito fue cancelada. Esto dejaría inhabitada la posibilidad de volver a ser madre", informó Varela.