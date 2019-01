En 2011 una joven llamada Romina Seferian denunció públicamente a Ricardo Darín de haberla acosado en un boliche y señaló que Florencia Bas, esposa del actor, la golpeó y la amenazó con una botella de cerveza. La pareja en aquel momento desmintió todo y ahora la modelo reapareció en Incorrectas, el ciclo de Moria Casán, para contar el episodio que vivió. Ahora fue el Chino Darín quien salió a defender el nombre de sus padres.

“Estuve ahí y NO fue eso lo que pasó. Tampoco fue como lo contó en 2011 (en el mismo canal), cuando pretendía difamar a mi madre. Dijo que no tenia nada que decir contra mi padre que ‘es todo un caballero’, búsquenlo. Huele a oportunismo cambiar tanto el discurso 7 años después”, twitteó el actor, negando el relato de la modelo.

También el actor apuntó contra el ciclo de Moria y el canal: “Me preocupa el rol que juega América desinformando en temas tan sensibles. Degradan una causa noble utilizándola como marco para generar contenido y confusión. ¡Cuidado!”, lanzó el Chino. En el mismo lugar el actor tuvo entredichos con varios seguidores. “Te estoy diciendo que estuve ahí. No es cuestión de creer o no creer. ¡Me acuerdo perfectamente!”, dijo.

Algunos twitteros cuestionaron que acompañe la lucha de Actrices Argentinas y que su postura “depende del denunciado”: “No estoy bancando a una piba, no te confundas. Las pibas no necesitan que yo las ‘banque’. Las respeto y eso es suficiente. Estoy expresándome a favor de un movimiento que considero necesario; manifestando cosas que pienso, admiro, detesto y celebro de verdad”, escribió, molesto. “No es todo lo mismo. No es una religión. Hay cosas que sé y puedo dar testimonio, y hay otras cosas que creo y pienso y puedo defender desde mi lugar. Pero repito: No es todo lo mismo”, finalizó el Chino, en defensa de Ricardo Darín.

