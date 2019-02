Fuerte cruce entre el excuñado de Jaitt y un periodista que lo criticó por "no sentir nada" por la muerte de Natacha

Más allá del curso de la investigación de la muerte de Natacha Jaitt (41), en breve la Justicia tendrá que determinar quién se queda con la guarda de Valentino Yospe (12), el chico que quedó huérfano. Así es que tanto Ulises Jaitt (32) como Mariano Yospe anunciaron en los medios que litigarán para obtener la tenencia del menor, que dada su edad tendrá una opinión de peso para dirimir la causa.

En una nota telefónica con Confrontados desde Entre Ríos, el hermano del actor Adrián Yospe, fallecido en 2011 a raíz de un cáncer, afirmó: “La realidad es que no sigo de cerca la causa de la muerte de Natacha porque estamos trabajando con otra cosa con mis abogados. Sé lo que está pasando y la verdad no es de mi interés”. Acto seguido, confesó: “No tengo contacto con mi sobrino porque Ulises decidió esconderlo o manejar el paradero a su gusto”.

Más tarde, explicitó que irá por la guarda definitiva de Valentino, que de hecho tuvo su hermano Adrián hasta el día de su fallecimiento: “Ya hay presentaciones, hubo contactos”. Tras escuchar al entrevistado, Fernando Piaggio cuestionó: “Más allá de las internas, que las entiendo muy bien, lo raro es que a vos no te interese la muerte de Natacha”.

Entonces, Mariano replicó: “A veces hay que pasar y tener las mismas vivencias. No sé cuál era la relación que tenías con esta mujer, pero tampoco creo que sea importante si a mí me importa o no su muerte. A mí lo que me entristece es que murió la madre de mi sobrino”. Indignado, el panelista exclamó: “No, sí que importa. Importa porque es la madre de la criatura que vos defendés. Me gustaría decirte esto también”.

Enfurecido, Yospe machacó: “Yo no tengo por qué sentir lo que vos querés que sienta y si te llama la atención es un problema tuyo. Lo único que me genera es tristeza por mi sobrino, no por ella. Porque hace siete años cuando murió mi hermano… yo no estoy haciendo lo que hizo esta gente de ir a las orgías de Pinar de Rocha (N de la R: conocido boliche de Ramos Mejía), o a tomar champán y gritar ‘falleció Yospe, vamos todos a festejar’. No te confundas, y si vos querés saber un poco del tema, me enoja un poco pero te lo digo con respeto, asesorate. Empezá a fijarte y andá a los archivos”.

“Esto no viene de la muerte de esta mujer, acá hay dolor hace mucho tiempo. Yo no soy un resentido de la vida, pero tampoco me pueden aflorar sentimientos que vos consideres. Estoy dolido porque mi sobrino quedó huérfano, no me importa la mujer. (…) Estoy seguro de que si lo tuviera enfrente y habláramos cinco minutos, más me entendería”.