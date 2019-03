Amalia Granata salió al cruce del hashtag #YoCríoSola en apoyo a Jimena Barón en medio de su mediática pelea con el padre de su hijo, Morrison, Daniel Osvaldo. “Se quieren empoderar y salen a dar lástima con el ‘yo crié sola a mi hijo’. ¡Pónganse de acuerdo o se empoderan o se victimizan!”, lanzó la periodista. Y la actriz y cantante no se quedó callada.

“Nos empodera criar solas, pero no dejamos de ser víctimas de una situación de mierda. Ser víctima no es victimizarse. No es tan difícil de entender Amalia, te pasó a vos también en su momento. Nos alegra que la estés pasando mejor”, escribió Barón en su cuenta de Twitter, arrobando a Granata, junto a una foto de la panelista sentada en el piso de Intrusos, años atras.

Más sobre este tema El picante mensaje de Amalia Granata para Jimena Barón: "¡Pónganse de acuerdo o se empoderan o se victimizan!"

Lejos de dar un paso atrás, Granata contraatacó con munición pesada. “Jimenita, reclamar cuota alimentaria es un derecho de mi hija, no una victimización de su madre. ¡Me rindo! No puedo con tanta gente bruta e ignorante”, disparó sin filtro. "Y no te arrobo porque te hacés la guapa por Twitter, pero me tenés bloqueada”, agregó, muy picante.

"La víctima de esa situación NO sos vos, Jimenita. Las víctimas son los hijos que se crían con padres ausentes", finalizó Amalia el intercambio.

Por su parte, Barón decidió dejar de responder y publicó un mensaje ambiguo. “Feliz domingo. Que les sea sororo a todoxs, que aprendamos y seamos mejores personas. Yo ya aprendí a compartir comida, lo cual es un montón para mi, jamás pensé que pasaría...”, publicó la actriz.