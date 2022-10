Fuerte crítica de Roberto Moldavsky a ¿Quién es la Máscara?: "Esperábamos que midiera más"

A días de ¿Quién es la máscara? llegara a su fin, uno de los integrantes del jurado, Roberto Moldavsky, apuntó contra el programa.

Por su parte, el humorista admitió que desde el primer momento pensó que el ciclo que se emitió por Telefe "mediría más".

Y subrayó que él hubiera puesto el programa en otro horario para conseguir un mejor rating.

FUERTE CRÍTICA DE ROBERTO MOLDAVSKY A ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

"No me hago el bolud... Esperábamos que mida más y que tenga más éxito... No te voy a decir que fue un fracaso. Midió lo que midió y para mí me fue una experiencia bárbara, conocí gente divina", contó Roberto en diálogo con Intrusos.

"Esperábamos que mida más y que tenga más éxito..." G-plus

Y admitió que sus dichos no le gustarán a las autoridades del canal. Sin embargo, volvió a remarcar que el ciclo tendría que haber estado en otra franja horaria.

"Yo lo hubiera puesto en otro horario, sé que esto me va a traer algún quilombito (con Telefe), pero es un programa más familiar. En otro horario y semanal hubiera sido un golazo fuerte”, sentenció.

¡Lo dijo!