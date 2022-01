Fuerte consejo de Cinthia Fernández por sus conflictos con Matías Defederico: "¡Elijan bien a la pareja!"

Este fin de semana, Cinthia Fernández les contó a sus seguidores que en la madrugada del 1 de enero debió conducir hasta la casa en la que se encontraba festejando Matías Defederico para buscar a sus hijas Charis y Bella ya que creía que habían sufrido un accidente automovilístico.

“Las gemelas pasaron con el padre y la gente me mandaba videos de él con mucho alcohol. Él es que me las tenía que traer porque ellas me habían pedido ir a casa cuando hablé por teléfono porque estaban sus amiguitos”, relató en su debut como panelista de Nosotros a la mañana.

“Él a la 01:57 de la madrugada me dijo ‘cuando termino voy’. Eran las 4 de la mañana y mis hijas no aparecían, me seguían llegando videos de él tomando. Yo me estaba preocupando porque veía eso y él las tenía que traer manejando”, recordó la bailarina antes de contar que stalkeó a los acompañantes de Defederico para saber dónde ir a buscar a sus hijas.

EL FUERTE CONSEJO DE CINTHIA PARA LOS QUE PIENSAN FORMAR UNA FAMILIA

“¿Cuánto hace que te separaste? ¿Cinco años? En general hay un punto en el que las aguas empiezan a aquietarse y la relación empieza a mejorar”, le dijo Andrea Bisso a Cinthia, que le pidió: “¡Ay, no me pasó! ¡Avisame cuándo me va a pasar!”.

“Yo le cargo la responsabilidad a una nena de ocho años por no llamarme, y no da. El adulto tiene que ser el responsable y poder comportarse”, reconoció Cinthia. “Me escribían echándome la culpa a mí. ‘¿Cómo dejás a tus hijas?’ El padre es libre de pasarla con quien quiera, pero el padre es consciente de que no es un ambiente para chicos”, agregó, antes de contar que no habló con Defederico.

“Ahora tengo que hablar con el abogado, porque tengo dos: uno que se encarga de la plata, y otro que se encarga del régimen de visitas. Todo es gastar, gastar, gastar; y encima él (por Matías Defederico) no la pone”, se quejó Cinthia. “Es tremendo el combo. Es complicado. Me tocó bailar con la más fea. Elijan bien la pareja, señores”, cerró la bailarina.