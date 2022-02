Fuerte comentario de Pablo, el sobrino de Gustavo Martínez, contra Felipe Fort: "Me dio asco lo que dijo"

En medio del profundo dolor que vive tras la trágica muerte de su tío, Gustavo Martínez, quien cayó del piso 21 del edificio donde vivía con Felipe y Martita (los hijos de Ricardo Fort), Pablo apuntó sin filtro contra el adolescente tras sus fuertes posteos contra su tutor.

“Mi tío dio todo, hasta su vida dio, no se merecía terminar así”, comenzó diciendo el sobrino de Gustavo en diálogo con Juan Etchegoyen para el programa que conduce por Mitre Live.

“Por el momento, estamos en duelo y no voy a dar declaraciones”, remarcando la gran angustia que lo invade y sin querer ahondar más en este tema.

Pablo, el sobrino de Gustavo Martínez: "Me dio asco lo que dijo (Felipe Fort), mi tío los amó siempre". G-plus

Por último, sin poder ocultar los sentimientos que le recorrieron el cuerpo al ver cuál fue la reacción de Felipe en las redes después de que falleciera el personal trainer, el entrevistado lanzó: “Me dio asco lo que dijo, mi tío los amó siempre”.

FUERTES POSTEOS DE FELIPE FORT TRAS EL SUICIDIO DE GUSTAVO MARTÍNEZ

"Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", escribió en la primera historia.

Luego, arremetió: "Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona, después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento".

"Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó. Y sin saber cómo vivimos los últimos siete años", concluyó Felipe Fort, a pocas horas de la muerte de Gustavo Martínez.

