Fuerte bronca de Adrián Pallares por la actitud del entorno de Fort tras la muerte de Gustavo Martínez: "Sacrificó su vida por esos chicos"

El suicidio de Gustavo Martínez generó un fuerte impacto en su familia y sacudió la agenda mediática. En ese marco, Adrián Pallares se manifestó indignado en Telenoche al ver la ingratitud que recibió el ex de Ricardo Fort tras su muerte.

"Dinero, dinero, dinero es de lo que habla todo el mundo. No se vio una lágrima. Nadie ha llorado por Gustavo Martínez. Nadie ha llorado por un tipo que sacrificó su vida, que dejó su vida al costado", expresó el periodista y conductor de Socios del espectáculo, nuevo programa de eltrece que conducirá junto a Rodrigo Lussich, en alusión a la dedicación absoluta de Martínez al cuidado de Martita y Felipe Fort.

Indignado, Pallares continuó: "Porque nadie le conoció ni una pareja. Ni un auto tenía Gustavo Martínez. Ni una bicicleta. Vivía para esos chicos".

"Y si Gustavo Martínez tenía esta enfermedad tan acelerada. ¿Dónde estaba el tío de los chicos, Eduardo Fort? ¿Cómo dejaba a dos chicos con una persona que tenía Alzheimer? Era complicado. Todo es el dinero", concluyó Adrián, dejando en claro su rotundo punto de vista.

FELIPE FORT DECLARÓ ANTE LA JUSTICIA QUE GUSTAVO MARTÍNEZ ESTABA DEPRIMIDO

A pocas horas del suicidio de Gustavo Martínez, el ex de Ricardo Fort se arrojó de un piso 21, Felipe Fort declaró ante la Justicia sobre la salud mental, física y emocional de su tutor legal.

Según relataron en Arriba argentinos, el adolescente informó en su escueto primer testimonio judicial que Gustavo Martínez transitaba por una fuerte depresión porque tanto él como su hermana, Martita Fort, estaban próximos a cumplir 18 años y él dejaba de ser su tutor.

En ese marco, Felipe Fort agregó que Gustavo ya les había advertido que quería terminar con su vida.

FUERTES POSTEOS DE FELIPE FORT TRAS EL SUICIDIO DE GUSTAVO MARTÍNEZ

"Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", escribió Felipe Fort en la primera historia que subió a Instagram.

Luego, arremetió: "Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona, después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento".

"Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó. Y sin saber cómo vivimos los últimos siete años", concluyó Felipe Fort, a pocas horas de la muerte de Gustavo Martínez.

Si estás atravesando una crisis emocional o estás preocupado por un familiar o amigo en esta situación podés encontrar ayuda. Centro de Asistencia al suicida: 135 desde Capital y Gran Buenos Aires. (011) 5275-1135 desde todo el territorio nacional.