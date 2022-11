Fuerte análisis de Estefi Berardi sobre Martina de Gran Hermano: "Hizo cualquier cosa con tal de ser famosa"

El discurso de odio, homofóbico y las denuncias públicas a Martina Stewart Usher hicieron que el público de Gran Hermano la convierta en la segunda eliminada del reality y Estefi Berardi dio su contundente opinión sobre la joven en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

El encargado de darle paso a la fuerte crítica de Berardi fue Pampito, quien desaprobó con contundencia la postura y el mensaje de Martina en GH.

"En la tele no podemos naturalizar estas cosas. La homofobia no es una pavada y puede dañar a un montón de personas. Entonces, que una chica diga de forma graciosa 'soy homofóbica'. No es gracioso", dijo el panelista.

"Ella no tenía idean en dónde se metió. Hizo cualquier cosa con tal de ser famosa a un precio de que la sociedad la está matando. Martina está súper mal". G-plus

Y agregó: "Después cuando fue a grabar su presentación que diga que le da asco la bisexualidad, tampoco me parece gracioso, ni provocativo. Nada. Es repudiable... Esta (chica) dijo esto con 30 puntos de rating, no es lo mismo que en las redes".

DURO ANÁLISIS DE ESTEFI BERARDI SOBRE MARTINA DE GH

El martes pasado, Estefi Berardi conoció en persona a Martina y opinó fuerte sobre su polémico paso por Gran Hermano.

"Ayer la conocí en LAM y creo que es una chica que no tenía idea en dónde se metió. Y ellos corrían con la ventaja de que ya hubo otros Gran Hermano y podían ver de qué se trataba, pero no lo hizo”, expuso la panelista.

"Ella no tenía ni idea. Se metió en un termo. Hizo cualquier cosa con tal de ser famosa a un precio de que la sociedad la está matando. Martina está súper mal", concluyó Estefi, picantísima con Martina de GH.