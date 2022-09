Fuerte advertencia de Cinthia Fernández a Matías Defederico: "Si me empieza a molestar, le prohíbo las salidas del país"

Cinthia Fernández abrió un picante ida y vuelta con sus seguidores en Instagram mientras se recupera de una gripe, luego de pasar días difíciles en Punta Cana por la gastritits que sufrió su hija Francesca y la explosión de su conflicto con Matías Defderico.

Justamente, muchas preguntas fueron relacionadas a su exmarido y padre de sus hijas. Una seguidora le comentó: “Hola Cin. ¿Cuándo le sacan el carnet o algo de Justicia para tu lado? Y a esa mujer horrible no le den más pan”, haciendo referencia a Defederico y a su madre, quien criticó muy fuerte a Cinthia.

Entonces, ella explicó por qué no pidió que le quiten el carnet de conducir a Matías: “Nunca lo hice porque entiendo que él necesita el auto para moverse, incluso hasta para buscar a sus hijas”.

"Si me empieza a molestar con el permiso no solo se lo voy a sacar sino que también le prohíbo las salidas del país hasta que pague la deuda" G-plus

Y ante la posibilidad de su exmarido le ponga trabas para viajar al exterior con sus hijas, la panelista de Momento D fue contundente: “Pero si me empieza a molestar con el permiso no solo se lo voy a sacar sino que también le prohíbo las salidas del país hasta que pague la deuda”.

CINTHIA FERNÁNDEZ ACUSÓ A MATÍAS DEFEDERICO DE BURLARSE DE LA ENFERMEDAD DE SU MAMÁ

En más de una oportunidad, Cinthia Fernández y Matías Defederico contaron que no hablan entre ellos debido a sus conflictos.

Entonces, la mamá de Cinthia oficia de intermediaria. Días atrás, la panelista mostró una captura de un chat en el que su mamá le enviaba sin querer un mensaje a Matías que en realidad era para ella.

En la captura se podía leer a Defederico ponerle a su exsuegra: “Al abogado mándaselo eso, no a mí jajaj”. Y la explicación de la mamá de Cinthia, que tiene problemas de visión.

Entonces, Cinthia agregó y acusó a su ex: "Y tratá de ser respetuoso y no burlarte de una mujer que tiene un tumor cancerígeno en el ojo y no vio bien, te lo reenvió sin querer. Siempre acostumbrado a tratar mal, violento".