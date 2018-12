El impulso que tomó la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos tiene a Geraldine Neumann como una protagonista, luego de que cruzara a Ariel Rodríguez Palacios a través de un posteo en Instagram Stories, a raíz de un duro mensaje que le dejó su esposo al famoso cocinero, con quien ella trabajó en ¡Qué mañana!, ciclo de El Nueve, durante la primera temporada del ciclo, en 2014.

Furioso, Jorge Otamendi aprovechó una publicación del conductor sobre una receta que dio en el programa, para hacer una acusación pública: “Se te viene la noche, la oscuridad que cosechaste todos estos años y tu desagrado frente a las mujeres está por salir. Te deseo mucha suerte con tu familia, ya que después de ésto no creo que te respeten, y aprenderás a respetar a tus compañeros. Con suerte tendrás las consecuencias sociales que te correspondan por tus maltratos y abusos psicológicos constantes hacia las mujeres. ¡Ya sabés que algún día nos vamos a cruzar y nos veremos cara a cara!”.

Fue entonces que la hermana menor de Nicole capturó ese mensaje y lo publicó en Stories, agregando el siguiente texto: “Mi marido le mandó este mensaje porque sabe lo mal que lo pasé yo y varias compañeras mientras trabajamos en ¡Qué mañana! en Canal 9. Nunca lo conté porque trato de mantener el perfil bajo en mi carrera, pero el maltrato psicológico, el acoso y el abuso de poder tienen que terminar. Lo expongo para que ninguna mujer vuelva a pasar por eso trabajando con @arielrodriguezpalacios”.

“Ahora esperamos a todas las mujeres que sufrieron con este personaje nefasto que presten su palabra para que esto termine”. Más tarde, en respuesta al respaldo de una usuaria que lo respaldó por defender a su esposa, el empresario expresó: “Lo que me indigna de esta sociedad es que ellas se sientan raras o les de cosa decirlo, o sientan culpa no sé bien ni por qué, cuando el que debería sentirse así sería el que se comporta como un asqueroso y no ellas. Pero cuando escucho sus respuestas me doy cuenta que todo se está dado vuelta y me da bronca. Mucha gente sabe que este tipo es desagradable y sin embargo lo dejan ahí, que siga maltratando y jodiendo con chistes sexuales hasta el cansancio. Y cosas más fuertes que deberían contar las que lo sufrieron. Este tipo en vivo muestra el perfil sexual psicológico que tiene en todos los programas, el tema sigue detrás de cámara. Pero espero que esto cambie”, continuó Otamendi. Y cerró: “Es un enfermo que tiene que hacerse tratar y no trabajar más con mujeres”.

Más tarde, cuando otra usuaria preguntó por qué este miércoles no estuvo al aire Ariel Rodríguez Palacios, Otamendi afirmó: “Porque en cualquier momento recibe denuncias y lo sabe, por eso no renovó (contrato)”. Al respecto, sin referirse a la acusación, el conductor justificó su ausencia a través de un posteo en Stories: “Quería contarles que estuve en cama en estos días por una intoxicación. Mañana volvemos en vivo con ¡Qué mañana! Por Canal 9”.