Fuerte acusación de Mariana Nannis contra Caniggia: "Me pegaba porque yo no quería tener sexo; después se acostaba conmigo"

La escandalosa separación de Claudio Caniggia (52) y Mariana Nannis (55) escribió un nuevo capítulo con el reciente arribo de la mediática a la Argentina, país al que llegó acompañada de su abogado, con el claro objetivo de reclamarle al exfutbolista, con quien tuvo tres hijos, Charlotte, Alex y Axel Caniggia, lo que le corresponder por haber sido su mujer durante 30 años. Además, lo denunció en Involucrados por violencia de género y abuso sexual.

"Vine a la Argentina a reclamar lo que es mio, lo que es mio y de mis hijos. Vengo a cuidar a mi familia. Estoy fuerte, soy una mujer fuerte. Justicia hay que hacer justicia. Uno no se puede quedar callado en la casa y que te humillen. No te pueden ocultar el patrimonio. Es deshonesto... Vine a buscar lo que me pertenece. Estuve 30 años al lado de una persona que no me valora", comenzó diciendo Mariana, en un espacio que se montó en Ezeiza para que hable mano a mano con Pía Shaw.

Luego, destacó: "Mi familia son mis tres hijos. Yo le di la oportunidad a este señor, con el que me casé y que juega al fútbol, de salvarlo de sus adicciones. Lo he internado, tengo los documentos y todo. Pero él no aceptó salvarse. A él lo único que le importa son sus adicciones".

Siguiendo atenta su fuerte relato, Pía le preguntó: "¿Te permitís llorar, de vez en cuando?". Ante esa consulta personal, Nannis contó tremendos episodios íntimos: "Yo ya lloré 30 años porque me cagaban a palos. Me cagaban a palos porque volvía a las 4 y media de la mañana, yo no quería tener sexo con mi marido, me agarraba y me pegaba. Después se acostaba conmigo. No pienso llorar más. Ya lloré 30 años y no pienso llorar más, ahora lo que me toca hacer son todas las denuncias pertinentes para recuperar mi dignidad y proteger a mis hijos, que son mi familia".

Asegurando haber sido víctima de violencia de género y abuso sexual, Nannis detalló: "Estaba en un círculo en el que no podía hacer la denuncia. Él me decía que era amigo del capo de la policía de Buenos Aires. Entonces, me decía 'andá, hacé la denuncia. soy amigo del capo de la policía, me van a meter preso dos horas, después voy a salir y tu cabeza va a rodar'. Entonces yo le decía que me quería ir a Marbella y él me decía 'no te preocupes que te voy a mandar a matar'. A mí me cagaban a palos y yo no podía hacer las denuncias. Ni en Argentina ni en ningún lado. Cuando hice las denuncias en España, sacó las denuncias porque no llegaron al juzgado. Las borró".

Con el escándalo familiar y el litigio judicial en marcha, le preguntaron a Mariana cómo imaginaba su fin de año. Y ella concluyó: "Este fin de año se va a hacer justicia. Me voy a liberar de una basura, de una cosa que no sirve, de alguien que no te respeta, de alguien que te humilla, de alguien que abusa de vos, de alguien que te pega. Y vengo a recuperar mi patrimonio, mío y de mis hijos. Lo que me corresponde durante 30 años".