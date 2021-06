Fuerte acusación a Hernán Piquín de discriminar a Noelia Pompa en el Bailando: "El primero que se burlaba eras vos"

Gabriel Fernández apuntó fuerte contra Hernán Piquín al hablar de su paso por el Bailando junto con Noelia Pompa. El panelista acusó sin filtros al jurado de ShowMatch de burlarse de su compañera de baile luego de que éste comparara su situación de bailarín en ediciones anteriores con la actual.

“¿Cómo te ponías vos cuando el jurado te daba las devoluciones a vos?”, le preguntaron al bailarín desde La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 hs por Ciudad Magazine), y este respondió: “Yo los escuchaba, muy raras veces me ponía a discutir o a preguntar algo. Yo he bailado con Noelia Pompa y a ella le decían ‘enana mancuerna’, ‘enana voladora’ y eso era lo que a mí me molestaba”.

"Qué manera de mentir, descaradamente, no lo puedo creer. Primero, Hernán Piquín, el primero que se burlaba de Noelia Pompa eras vos. ¿Te acordás cuando decías que era un jarrón, que te enojaste tanto con Este el Show por esas imágenes que mostrábamos? Si querés te lo recordamos, pero te la dejamos pasar". G-plus

Luego, Piquín recordó cómo actuaba frente al jurado cuando él formaba parte de los participantes. “Pero si a mí me ponían un tres o un dos, porque me han puesto y dicho de todo, yo callado, no me iba a poner a pelear con el jurado”, dijo y estas palabras enfurecieron a Gabriel, quien lo trató de mentiroso.

“Qué manera de mentir, descaradamente, no lo puedo creer. Primero, Hernán Piquín, el primero que se burlaba de Noelia Pompa eras vos. ¿Te acordás cuando decías que era un jarrón, que te enojaste tanto con Este el Show por esas imágenes que mostrábamos? Si querés te lo recordamos, pero te la dejamos pasar”, comenzó el panelista en la emisión de Ciudad Magazine.

Más sobre este tema El ¡re picante! "me gusta" de Hernán Piquín contra Noelia Pompa que quedó al descubierto: "Mala mina"

Después, Gabriel Fernández lanzó picante: “¿Qué vos no te enojabas con las devoluciones del jurado, querés que te recordemos todas las veces que te tuvimos que correr, que nos faltaste el respeto, que nos cerrabas las puertas en el camarín, que gritabas? Qué poca memoria, ¿no? Por eso estamos acá para recordarte todos los momentos lindos que tuviste y lo bien que te tomabas las devoluciones del jurado”.