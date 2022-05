Fue a Bienvenidos a bordo como parecido de Mau Montaner y lo confundieron con La Roca

Laurita Fernández continúa presentado a los más insólitos “parecidos” en Bienvenidos a bordo en las tardes de eltrece y este jueves cruzó la puerta un participante que llegó como Mau Montaner, pero fue confundido con varios personajes, incluso Dwayne “The Rock” Johnson.

“Bienvenido…¡qué espalda grandota, no se me ve! Se me vino uno de una: Héctor “Tito” Speranza”, le dijo Laurita al joven, ni bien cruzó la puerta de los “parecidos”.

El participante negó ser el exguardaespaldas de Ricardo Fort, pero Laurita no se dio por vencida y enseguida se jugó con otra posibilidad: “¿El actor La Roca?”, preguntó en referencia al coprotagonista de varias de las películas de Rápidos y Furiosos y Jumanji.

LAURITA RFECIBIÓ AL DOBLE DE MAU MONTANER Y LO CONFUNDIÓ CON DWAYNE JOHNSON, THE ROCK

Tras la nueva negativa del participante, el jurado lanzó una infinidad de nombres de posibles “parecidos” como el bailarín Fernando Bertona, el Tucu López, Javier Ortega Desio, esposo de Belu Lucius, pero ninguno le acertó.

“Me parece que puede ser Ricardo Fort”, dijo Valentina, que esta semana recibió a otro participante muy parecido al empresario chocolatero.

“¡Ya sé! ¡El de El Zorro!”, dijo Laurita, aunque a la vista de que no se trataba de Guy Williams decidió juntar a otro participante que había llegado como doble de Ricky Montaner con el participante, cuyos rulos le hicieron ver que era su hermano Mau. “¡Es re Mau!”, cerró.