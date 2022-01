Fredy Villarreal y Andrea Rincón, protagonistas de un sorpresivo rumor de romance: "Comparten complejo de viviendas"

La temporada de Carlos Paz habría dado el primer romance del verano, con Fredy Villarreal (52) y Andrea Rincón (36) como protagonistas.

Según contó Rodrigo Lussich en Intrusos Adrián Pallares, la incipiente relación entre los compañeros de elenco de Los 39 Escalones se constató después del debut de la obra en el Teatro del Sol 2.

Fredy es padre de Jazmín (12) fruto de su matrimonio con la modelo Carolina Oltra, y según aseguró Pablo Layús ya dos veces "cenaron en un restaurante sin la nena". Además, afirmó que la hija del actor tendría muy buena onda con Rincón.

Antes de presentar la "bomba" con el romance, Rodrigo Lussich detalló: "Comparten cartel, complejo de viviendas, van a comer juntos, él parece que se pasa a la casa de ella sin que lo vean: son Fredy Villarreal y Andrea Rincón".

Además, Virginia Gallardo explicó que al vivir en el mismo complejo de viviendas, Fredy Villarreal lleva y trae todas las noches a Andrea Rincón en su auto.

QUÉ HABÍA DICHO ANDREA RINCÓN SOBRE SU ESTADO SENTIMENTAL

Días atrás, Andrea Rincón había apelado al humor para referirse a su situación sentimental, cuando todavía no había explotado el rumor de romance con Fredy Villarreal.

"La verdad que el amor en mi vida está constantemente y tengo amor todos los días. El de mi familia y mis amigas, soy una persona muy amada y que da mucho cariño", expresó la actriz de Los 39 Escalones.

Luego, Andrea Rincón aclaró: "Estoy sola, sola. Estoy muy bien, soy una persona muy feliz. No sé por qué la gente piensa que tenés que tener una pareja para ser feliz. No me falta nada más y conozco a muchísimas personas que están en pareja y sí les falta el amor".