La frase sin filtros de Verónica Ojeda contra Mauricio D'Alessandro: "Yo no estoy con perdedores"

Verónica Ojeda habló de la gestión de Mauricio D´Alessandro, defensor de Matías Morla, y lo tildó de perdedor. La ex pareja de Diego Maradona reveló por qué siente que el reconocido abogado “la ataca” constantemente en la causa por la muerte del histórico jugador argentino.

Según explicó Marcela Tauro en Fantino a la tarde, existe un chat en el que la parte representada por D´Alessandro expresa que el astro argentino fue “usado” por todos, incluida la mamá de Dieguito Fernando. La periodista detalló que tienen esa postura porque en el último tiempo, estando insano, Verónica le habría pedido a Diego un auto y un tratamiento para su hijo en común.

"Yo tampoco lo elegiría como abogado porque yo siempre estoy con los número uno. No estoy con perdedores". G-plus

“Por eso D´Alessandro me ataca y otra de las cosas que le quiero aclarar es que yo tampoco lo elegiría como abogado porque yo siempre estoy con los número uno. No estoy con perdedores. Yo siempre estoy con los uno, por eso estoy con Mario Baudry, es mi pareja y como profesional es excelente y es el uno”, declaró la rubia en la emisión de América.

Luego, Ojeda disparó contra Rocío Oliva: “Ellos fueron a lo más débil, mi hijo. Ellos apuñalan pero apuñalan mal, feo. ¿Por qué no van a la parte de Charly, el pariente de Oliva que le daba marihuana, por qué no van a Oliva que le regaló un BMW, propiedades a su madre, por qué no van a otras partes que hicieron un montón de cosas?".

Más sobre este tema Verónica Ojeda cruzó a los gritos a D'Alessandro tras mencionar el tratamiento de Dieguito: "No tenés derecho a hablar de esa manera"

“¿Por qué tocan a Dieguito que tiene ocho años?. Obviamente que me van a tocar a mí porque estoy con el uno y con todo ese equipo que está trabajando duro desde hace cinco meses, durante todas las noches, todo el día, fines de semana para que esto se aclare”, manifestó Ojeda y por último agradeció a Baudry por cuidar a su pequeño.