La frase sin filtros de Flor Peña a Alejandra Maglietti por tener una cuenta falsa en Instagram: "Vos porque sos pirata"

Florencia Peña le dijo una frase sin filtros a Alejandra Maglietti, luego de que la panelista de Bendita le confesara que tiene una cuenta falsa en Instagram, para "chusmear" a la gente y potenciales candidatos.

Más sobre este tema Alejandra Maglietti contó su encuentro en un bar con Benjamín Vicuña: "Me pidió un cigarrillo"

LA PÍCARA CHICANA DE FLOR PEÑA A MAGLIETTI

Flor Peña: -¿Es verdad que tenés una cuanta falsa en Instagram con la que investigás todos los detalles de potenciales parejas? ¿Stalkeas gente?

Ale Maglietti: -¡Claro que sí! ¿¡Quién no tiene una cuenta falsa!? Yo le digo la cuenta gusano.

"Tengo una cuenta falsa en Instagram. Yo le digo cuenta gusano porque es la cuenta que nadie sabe que es tuya. Es para chusmear la vida de otro", dijo Ale. G-plus

Peña: -Yo no tengo.

Maglietti: -Yo le digo cuenta gusano porque es la cuenta que nadie sabe que es tuya. Es para chusmear la vida de otro.

Peña: -Si lo hacés desde tu Instagram, ¿se dan cuenta?

Maglietti: -Te ven. Aparecés en la historia. Y cuando tenés la cuenta verificada, aparecés arriba. Cuando uno sube una historia, mira quién se la ve. Yo miro.

"Yo no tengo. Vos porque sos pirata. Los piratas reconocen piratas", retrucó Peña, picante. G-plus

Peña: -Vos porque sos pirata. Los piratas reconocen piratas.

ALEJANDRA MAGLIETTI REVELÓ UN TRUCO PARA SABER SI LE MIENTEN

Separada de Jonás Gutiérrez desde 2019, Alejandra Maglietti no volvió a blanquear ante la prensa ningún romance. Sin embargo, confesó que hace poco puso en práctica un truco, con un hombre que no nombró, para saber si le miente.

Más sobre este tema Alejandra Maglietti reveló por qué no se casó con Jonás Gutiérrez: "¡Yo no quería ser divorciada!"

"No hago emboscadas. Pero una clásica es darle algo para que me lo guarde, un artículo femenino. No hay forma de que se lo lleve a su casa si está mintiendo. Por ejemplo, le doy una prenda femenina", expuso Maglietti, con picardía, en Cortá por Lozano.