El pedido sin filtro de Carmen Barbieri a Fede Bal en pleno móvil con Mañanísima: "No dejes embarazada a nadie ahí, solo a Sofi"

En medio de la felicidad que vive en Villa Carlos Paz donde se presenta con la obra Kinky Boots, Federico Bal salió en un movil para Mañanisima, el ciclo que conduce su mamá, Carmen Barbieri de lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine, y mantuvieron un desopilante ida y vuelta en vivo.

“Nos despedimos con la canción ‘Yo amo a Carlos Paz’. ¿Cómo no voy a amar ese lugar? Me enamoré del hombre que medio este hijo y me quedé embarazada de él ahí”, expresó Carmen, en referencia al Santiago Bal, con quien tuvo al actor.

“Así que ojo Fede. No dejes embarazada a nadie, solamente a Sofi”, agregó, entre risas y logrando sonrojar a Federico, dejando en claro que quiere ser abuela y que está contenta con su nuera, Sofía Aldrey.

LA PREGUNTA ÍNTIMA DE ESTEFI BERARDI A CARMEN BARBIERI

En Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) Carmen Barbieri fue sorprendida por un antiguo novio que resultó ser el papá de Santiago del Azar, el cocinero de su ciclo que se hizo conocido por El Hotel de los Famosos. Estefi Berardi, entonces, se mostró interesada sobre el corazón de la animadora.

“¿Te puedo preguntar algo? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita o saliste con alguien?”, indagó la panelista. “Hace unos años”, reconoció. “Le mando un beso. ¡Fernando, te quiero! Somos reamigos. Harán cinco años”, aseveró.

“No quiero amante, ni novio, ni nada. ¡No insistan!”, arrojó, divertida mientras bromeaba con el papá de Santiago, luego de que ella contó con humor que también le gustaba el chef. “¡Soy una degenerada!”, lanzó. “¡Me querés levantar a mí y lo querés levantar a mi viejo!”, se despachó él, divertida.