La frase letal de Ángel de Brito a Hernán Piquín cuando amagó a irse del jurado: "Mirá que se sienta otro enseguida"

Este lunes, Mar Tarres se lució en La Academia con una imitación de Thalía que le valió muy buenos puntajes del jurado. Sin embargo, el “10” que le brindó Ángel de Brito indignó a Hernán Piquín, que amagó con irse, aunque una clara advertencia del periodista lo hizo rever su decisión en cuestión de segundos.

“¿Cómo te parecieron las devoluciones de la semana pasada?”, le preguntó a Mar Tarres De Brito, que minutos ante se había referido a sus compañeros como “tres mediáticos que se la pasan peleando”. “Yo estaba rezando que vengas, porque vos sos el más bueno de todos y el que me va a poner un ‘10’ ahora”, dijo esperanzada la diseñadora, que vio cumplido su deseo en cuestión de segundos.

“Se indigna Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín, que se quiere volver a España en ferry. No se vaya, Piquín. No haga la gran Pampita, no se escape del estudio”, señaló Marcelo Tinelli, en referencia al recordado episodio que protagonizó la modelo en 2016. “No te vayas que se sienta otro en cualquier momento”, le dijo Ángel de Brito al bailarín, que volvió rápidamente a su silla mientras reconocía: “Es verdad, acá son rápidos”.