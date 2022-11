Francisco Delgado, ex de Barby Silenzi y Gisela Bernal, tiene nueva novia: quién es Alejandra Gasco

Francico Delgado está de novio con una joven argentina según informó Juan Etchegoyen en Mitre Live y dio detalles del romance.

“Se llama Alejandra Gasco, es fanática de los animales, vive en Argentina y posan enamorados en las redes sociales”, reveló el periodista.

Luego, continuó: “Se lo escuchó decir que él cree en las relaciones abiertas, y justamente es el tipo de relación que ha empleado con esta chica”.

DIERON DETALLES DE LA NUEVA RELACIÓN DE FRANCISCO DELGADO CON UNA JOVEN ARGENTINA

Juan Etchegoyen reveló que Francisco Delgado y Alejandra Gasco, la joven argentina con la que sale, tienen una relación a distancia ya que él vive en México y ella en Argentina.

“Le pregunté por el tipo de relación abierta que tienen, y me dice que están muy bien así, con este vínculo. Me confirma el romance. Hacía rato que a él no se le conocía una pareja”, dijo el periodista en Mitre Live.