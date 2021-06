Francisco Delgado despidió a su hija Elenita con una conmovedora carta tras más de un mes juntos en México: "Sos la persona más importante de mi vida"

Hace más de un mes, Elenita viajó a México para reencontrarse con su papá, Francisco Delgado, que está radicado allí. A partir de ese momento, el ex de Barby Silenzi compartió en las redes sociales cada feliz momento vivido con su hija.

Después de 40 días, la nena regresó a Buenos Aires para volver a instalarse en la casa de su mamá y su papá la despidió dedicándole una profunda carta en Instagram. Junto a una foto en la que se los ve riendo a carcajadas, remarcó que la extrañará un montón.

"Estuvimos 40 días juntos y no hubo un solo momento donde no sintiera que sos la persona mas importante de mi vida, junto a tu hermano", contó.

Además, relató la tierna anécdota de cuando se enteró que se convertiría en papá de Elenita y la describió con ternura: "Me acuerdo el día que mamá me contó que ibas a nacer; miedo, ansiedad. Hoy sé que mamá, hija, hizo las cosas bien con vos; sos una muy buena persona. Sos íntegra. Compartís todo...".

Orgulloso de su hija, reveló la noble actitud que tuvo con otro nene tras una salida en familia. "Hace una semana fuimos al cine, aquí en México. Compramos un camion de juguete lleno de pochoclos que te encantaba. Cuando salimos, un nene que no tendría más de 1 o 2 años más que vos vino a regalarnos unas flores de papel que hacen mucho acá para recibir algo a cambio. Nos pidió el camión. No aceptaste el trueque pero te sentí triste, volviste al hotel casi en silencio. Al otro día me dijiste que se lo querías regalar; lo buscamos y se lo diste", contó, con ternura.

Y le agradeció a Barby por cómo cría a la pequeña: "Gracias Barby. Elena es una nena MUY feliz. Gracias, de verdad y para siempre".

"Te espero pronto porota de mi corazón. Te amo más que a mi vida y juntos, como te prometí, vamos a dar la vuelta al mundo...", fue el mensaje final que Fran le dedicó a Elenita, agradecido por haber podido compartir estas semanas junto a ella.

¡Pura ternura!