En fotos: el increíble festejo que Jimena Barón le organizó a su hijo Momo por sus 9 años:

Momo Osvaldo cumplió 9 años y su mamá, Jimena Barón, lo sorprendió durante todo el día tanto con regalos como con inolvidables experiencias junto a sus amigos.

En primer lugar, la cantante le cocinó a su hijo su torta favorita, un bizcochuelo repleto de golosinas; desde gomitas hasta yapas de diversos colores.

También, le escribió una cartita y se la dejó en la mesita de luz junto a un regalito y una foto juntos para que eso fuera lo primero que viera al despertar.

Además, contó que le reservó una "sala de escape" para que jugara con su grupo de amigos y luego merendaran todos juntos en el original salón.

DULCE POSTEO DE JIMENA BARÓN A SU HIJO MOMO POR SUS NUEVE AÑOS

Muy tierna, Jimena le escribió a su hijo una significativa dedicatoria junto a las fotos que ilustran las distintas etapas de su múltiple festejo.

"Momo de mi corazón, hace 9 años cambiaste mi vida para siempre y me enseñaste qué es el amor puro, eterno e incondicional. No hay nada en esta vida que no haría por vos, nada. Y nada que no seas vos tiene mucho sentido desde que llegaste".

"Llegaste, pero ya te conocía porque en realidad yo te soñé toda mi vida. Espero fingir bien ser la que te enseña a crecer porque acá el maestro en realidad sos vos. Espero estar a tu altura".

"Te amo hijo, tanto, que me asusta que no sepas bien cuánto porque es imposible de decir. Tengo todo con vos, estoy sobrada, vivo de yapa desde que naciste. Vos seguí siendo el más feliz del planeta, y el más hermoso, e inteligente y bondadoso y educado y agradecido y gracioso".

"Sos una maravilla. Te voy a amar en todas nuestras vidas, para siempre", le dedicó, muy dulce.