En fotos: Chloe, la hija de Jésica Cirio y Martín Insaurralde, festejó sus cinco años

Chloe, la hija de Jésica Cirio y Martín Insaurralde, cumplió cinco añitos. Emocionados, sus papás le organizaron una inolvidable fiesta inspirada en su película favorita, La Sirenita, para decorarle el saloncito.

La nena lució un disfraz muy lindo: un vestido lila con brillitos en diálogo con una corona plateada con detalles rojos. Y celebró con sus amiguitos en un espacio decorado como si fuera el fondo del mar, con elementos de la película de Disney que ama. Además, le tiñeron temporalmente el cabello como su personaje favorito, de color pelirrojo.

"Chloe cumplió 5 años. Y les muestro un poquito de lo hermoso que fue su cumple. A ella le encanta La Sirenita y la temática fue increíble. Gracias a todos los que acompañaron e hicieron posible para que esta fiesta haya sido inolvidable", expresó Jésica, súper feliz, junto a las fotos más lindas del festejo.

EL DESOPILANTE PEDIDO DE CHLOE INSAURRALDE A SU PAPÁ PARA PARECERSE A JÉSICA CIRIO

"Me quiero parecer a mamá. Ella se pone así (se toca la panza al descubierto). Quiero parecerme a ella".

"Me puse el pantalón así, pero no sé cómo hace... Ahí está, buenísimo. Ahora me tengo que maquillar y todo para modelar..." se la escucha decir a la nena mientras se prepara.