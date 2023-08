Las redes de los famosos se llenaron de mensajes de prosperidad y fotos de los festejos de Año Nuevo para recibir el 2020. Mike Amigorena (47) se sumó a los buenos deseos compartiendo una tierna fotografía de Sofía Vítola (33), su novia, luciendo su súper pancita, embarazada de su primera hija.

“¡Así te esperamos tueny, tueny!”, escribió el actor en Instagram, con su histrionismo usual, junto a la imagen en la que aparece abrazando a su pareja y posando para una selfie con todo el embarazo de la cantante en su esplendor.

“Estoy todo el tiempo hablándole a la panza, le digo Mielcita. Me vuelvo loco”, había contado Mike en Involucrados sobre su debut en la paternidad. “Lo tomo con mucha organicidad, es algo orgánico. Como si ya hubiese tenido familia. Lo vivimos juntos con una naturalidad notable. Me agarra en un momento en el que no estoy para otra cosa más que para dedicarme a esta personita hermosa que viene. No me queda nada pendiente, por eso soy para ella. Para las dos”, compartió.