Florencia de la Ve quebró en llanto al recordar a Jorge Ibáñez, en el día que hubiera cumplido años: "Te extraño"

Florencia de la Ve recordó a uno de sus mejores amigos, Jorge Ibáñez, en el día que hubiera cumplido años y se quebró en llanto al aire en Intrusos.

En el programa, homenajearon al diseñador compartiendo imágenes que ilustran los momentos más felices de su vida. Y Flor, quien fue una de sus mejores amigas, se emocionó hasta las lágrimas.

"Para mí fue muy difícil atravesar este duelo, esta pérdida. Él era mi hermano, era mi familia". G-plus

"Hace mucho que no vía cosas de él. Para mí fue muy difícil atravesar este duelo, esta pérdida. Él era mi hermano, era mi familia. Para mí esta fecha durante muchísimos años fue difícil porque los 6 era un fiestón, él era una persona que celebraba la vida. Era una persona energética, buena onda y que nunca te hablaba mal de nadie", contó Flor, muy sensibilizada.

También, remarcó que su amigo le hace muchísima falta. “Hoy yo quería hacerle este pequeño homenaje porque no hay día que no te extrañe, no hay un solo día en que no piense en vos, no hay un solo día en el que no me hagas falta", sumó, con ternura.

FLOR DE LA VE RECORDÓ CÓMO CONOCIÓ A JORGE IBÁNEZ

Además, Flor rememoró el día en que se hizo amiga del querido diseñador.

"Yo me sentaba mucho en un parlante y ese día estábamos los dos coqueteando con un chico y se habían hecho como las 6 de la mañana y en un momento dijimos '¿vamos a desayunar?'”.

"Nos fuimos las dos a desayunar y lo dejamos al toro ahí; nació una amistad de casi toda la vida”, contó, nostálgica.