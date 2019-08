El 23 de julio salió al aire el programa de ShowMatch en el que Florencia de la Ve cruzó sin filtro a Pampita en el Súper Bailando, luego de que la devolución de la jurado la incomodara.

Al ver la performance de la capocómica y Gabo Usandivaras, la modelo manifestó que le hubiera gustado ver a Flor bailando con un "machote", dado que su bailarín siempre repite el mismo registro, más cercano a lo femenino.

Sin embargo, el cortocircuito no quedó entre dichos protagonistas, Florencia Peña intercedió a favor de Carolina y aseguró que los participantes del certamen no aceptaban sus críticas. ¡Y volvió a arder Troya!

Siendo ambas jurados tildadas de prejuciciosas y con los participantes del show molestos, Marcelo Tinelli abrió un espacio de diálogo entre los involucrados en su programa, con el fin de aclarar posturas y pensamientos, pero lo que logró fue nuevos cruces y pocos puntos de acuerdos.

"Desde el momento cero, me mantuve en lo que yo había escuchado y en lo que a mí me parecía, que se habían ido a la bosta. ¡¿Vos me ofendés y la culpable soy yo?!". G-plus

"Sentí que hubo un aprovechamiento de este tema para aparecer en un montón de otros programas. Si a Flor o a Gabo les importaba mi opinión o hablar conmigo, yo me había ofrecido a comunicarme con ella en privado entre nosotros. Eso no estuvo. Me parece que la intención no fue conciliar, entender, charlar y era solo levantar el teléfono... Y Gabo tuvo palabras muy hirientes y fueron intencionales, yo hablé de una coreografía y no de su vida personal o de su elección sexual", dijo Pampita, sin conformar con su respuesta a De la Ve. "Necesito que la gente tome conciencia de un montón de cosas que tienen que ver con la tolerancia, el respeto y la igualdad... No me cayó bien que vos digas que yo necesito dos machotes para verme más femenina, tenés que ponerte en mi lugar".

"Si algo, en algún punto, te lastimó, no hay más nada que discutir. Decís 'la verdad, perdón, no fue mi intención'... Hay que tener empatía y ponerse en el lugar del otro". G-plus

Al día siguiente, la conductora de Flor de Tarde, el programa de Ciudad Magazine, analizó el cara a cara con las jurados, se mantuvo en su posición y puso el acento en el no pedido de disculpas de Pampita.

"Si algo, en algún punto, te lastimó, no hay más nada que discutir. Decís 'la verdad, perdón, no fue mi intención'", comenzó diciendo Flor, bajo la mirada atenta de Gabo. Y remarcó: "Ayer pasó lo mismo que pasó esa noche, nos decían 'ustedes estaban sacados'. No, perdón, no estábamos sacados. Yo, desde el momento cero, me mantuve en lo que yo había escuchado y en lo que me parecía a mí, que se habían ido a la bosta totalmente. Y anoche pasó lo mismo. ¡¿Vos me ofendés y la culpable soy yo?! Hay cosas básicas de convivencia. Si yo digo algo que molesta, tengo que pedir disculpas. Es simple. Uno, en un vivo, puede decir cosas, pero no está bueno. Hay que tener empatía y ponerse en el lugar del otro. Y eso cuesta. Eso se notó ayer".