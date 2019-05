Tras cumplir un año de novios, los gestos de Juanita Tinelli y Toto Otero en las redes sociales comenzaron a ir en consonancia con el rumor que indica que estarían separados. Ella, además de eliminar todas las fotos que había compartido con el joven en Instagram, emitió un fuerte mensaje a través de sus Stories. "Quiero un novio que me quiera en serio", escribió, junto al emoji con lágrimas en los ojos.

La mamá de Toto, Florencia Peña, que siempre se mostró muy unida a Juanita, reaccionó de una inesperada manera cuando le preguntaron sobre la ¿ruptura? Cautelosa, prefirió no hablar demasiado al respecto y, con intención de ponerle un punto final al tema, lanzó en diálogo con la revista Gente: "Es lo único en la vida de lo que no sé ni opino. ¡Amo a Juana! Me hace acordar tanto a mí... Ante los consejos que me pedía mi hijo, muchas veces estoy más del lado de ella".

"Es lo único en la vida de lo que no sé ni opino".

"Juana es una chica libre, que hace lo que tiene ganas, se la banca, es una mujer que elige", había opinado Flor sobre la hija de Marcelo Tinelli en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina. Más allá de los buenos momentos que compartieron en familia, parece que los adolescentes apostaron al impasse en el vínculo. ¿Habrá reconciliación?

