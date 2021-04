Florencia Peña respaldó a Guillermo Francella tras las acusaciones de Érica Rivas: "Lo defiendo porque aprendí mucho de él y lo quiero"

Érica Rivas aseguró que la echaron de la obra teatral que iba a representar "la vuelta" de Casados con hijos por ser feminista. Sin embargo, Florencia Peña se mostró en desacuerdo y dio su versión de los hechos.

"Lo único que te voy a decir es que nosotros hicimos muchísimo para que ella esté. ¡Muchísimo! Me sorprende. Nos hemos juntado a tomar café. Yo tengo una mirada femenina sobre la vida, no lo tengo que explicar. El libro no tenía nada que fuera a generar controversia ni nosotros íbamos a atacar a las mujeres”, explicó Flor, que también se considera feminista, en Hay que ver (El Nueve).

Entonces, hizo una pausa en su descargo y respaldó a Guillermo Francella asegurando que él también quería que Érica formara parte del elenco. "Me consta que Guille hizo mucho para que ella esté. Seguramente tengan diferencia de criterios. Pero subestimarme a mí como protagonista de Casados con Hijos... Nada iba a suceder que no estuviera bien. No es la única persona, hay dos mujeres más dentro del elenco; yo soy la protagonista”, afirmó, tajante.

"Imaginate que yo trabajé durante años con Guille, así que no tengo nada para decir en contra de él. Lo defiendo porque es un tipo con el que he aprendido mucho y lo quiero mucho" G-plus

Y se refirió a la fuerte acusación de Rivas a Francella, que aseguró que el actor le habría dicho "feminazi". "La verdad que es incómodo. Porque hay cosas que nunca te contaría por respeto, porque soy una mujer respetuosa y porque creo que no es por ahí. Imaginate que yo trabajé durante años con Guille, así que no tengo nada para decir en contra de él. Lo defiendo porque es un tipo con el que he aprendido mucho y lo quiero mucho. Con respecto a cuestiones que yo no manejo, no me voy a meter. Pero sí me voy a meter en las que manejo y vos sabés que yo nunca le esquivo el bulto a nada”, sentenció.

¿Qué dirá Érica?