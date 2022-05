Florencia Peña y Ramiro Ponce de León anunciaron la fecha de su gran casamiento: habrá dos fiestas

Después de 9 años pondrán las firmas Florencia Peña y Ramiro Ponce en una enorme boda a dos destinos: la pareja eligió casarse primero en Salta y después en Buenos Aires. El anuncio lo hicieron en La put… ama, el flamante ciclo de la animadora.

“Vamos a dar la primicia acá. Nos vamos a casar el 19 de noviembre porque yo soy la put… ama y manejo todo. La fecha, todo”, bromeó la actriz, después de recibir en el estudio a su pareja.

“Después, el viernes de la siguiente semana, hacemos otra fiesta. El 19 es Salta en Cafayate y el 25 de noviembre acá en Buenos Aires”, explicó, mientras contaba que solo será por Registro Civil, pero no habrá ceremonia religiosa.

"Nosotros queremos hacer algo más chico en Salta y más grande acá". G-plus

FLOR PEÑA Y RAMIRO PONCE DE LEÓN CONTARON CÓMO SERÁ SU BODA

“¿Cómo estás viviendo el casamiento con Florencia Peña, Ramiro?”, le preguntó, divertida Flor al papá de su hijo, Felipe. “Esperando que me de bola para organizarlo”, remató él, con humor.

“Él me tiró la propuesta y después yo me tengo que poner a laburar. Es típico y lo voy a terminar organizando yo”, se quejó Florencia, mientras ambos contaban que no tenía todavía la lista de invitados y que Claudia Villafañe fue elegida como la wedding planner.

“Lo que pasa es que nosotros queremos hacer algo más chico en Salta y más grande acá”, reveló.