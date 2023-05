Florencia Peña le demostró su apoyo a Jey Mammon tras el dulce posteo familiar del conductor: "Te quiero"

Luego de que Lucas Benvenuto denunciara a Jey Mammon por abuso sexual infantil, el conductor volvió a sonreír en Instagram y su amiga Florencia Peña le dedicó un dulce mensaje.

El humorista, quien asegura que regresará a la TV tras haber dado un paso al costado de La Peña de Morfi, compartió las fotos del cumple de su mamá Ana, en las que se lo ve contento con sus seres queridos.

"Festejando el cumpleaños de mi mamá Ana María en familia. También hoy es el día de la madre en Uruguay, Chile, Perú, Colombia y muchos países más. Feliz día para todas las mamás. Los quiero", expresó Jey.

"Te quierooooooo", le firmó Flor, conmovida por las palabras de su amigo, en señal de apoyo.

POR QUÉ PATRICIA SOSA LE MANDÓ UN MENSAJE ESPIRITUAL A JEY MAMMON

Antes de cerrar, Patricia explicó por qué eligió ese mensaje para enviarle a Jey en un momento tan delicado.

"Esto es una cosa muy fea la que pasó, le mandé un mensaje para que no derrape, que no se ponga nervioso ni que la angustia lo lleve a decir cosas que no tiene qué decir, a pedir disculpas, que pida disculpas, le mandé un mensaje diciéndole 'tratá de centrarte', lo apoyé como ser humano para que no derrape", sentenció, con firmeza.