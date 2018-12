Cada tarde Pasapalabra pone a los participantes y a los famosos a jugar con las palabras y sus significados. En el medio hay pifiadas, equivocaciones, todo tipo de situaciones divertidas... y también confesiones. La última fue de Florencia Otero (29), quien se despachó contando un secreto que tenía guardadísimo: su peculiar primer nombre.

“A mi me dicen Arcángela cuando se enojan. Es mi primer nombre… ¡chau, chicos!”, tiró al pasar la actriz y cantante, dejando sorprendido a Iván de Pineda y al resto de los invitados. “Me llamo Arcángela María Florencia. Al pedo... para que me digan Florencia. A su hija número nueve ya no sabían cómo ponerle y dijeron ‘vamos a ponerle Arcángela’”, bromeó sobre su multitudinaria familia y los nombres que eligieron sus padres.

Pero eso no fue todo. Otero reveló la particular tradición que quisieron seguir sus padres… ¡pero que ni siquiera con ella se cumplió! “Las mujeres tienen las iniciales ‘AMOR’. Mi apellido es Otero Ramos, así que mis hermanas se llaman Andrea Mariela Otero Ramos, Alejandra Marisol Otero Ramos y a mí me pifiaron con la ‘F’ que no sabemos por qué fue. Tal vez papá fue borracho, no sabemos. Quedé ‘AMFOR’”, lanzó divertida la cantante, que está casada con el cantante Germán Tripel (ex Mambrú), con quien tuvo a su hija, Nina (3).

Último dato: Árcangela es un nombre griego y su significado es “ángel de alto rango” o “la que gobierna al resto de los ángeles”.

