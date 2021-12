Flor Vigna y su relación con Sabrina Rojas: "Es muy copada y me dio una bienvenida hermosa a su familia"

En medio del gran presente sentimental que vive con Luciano Castro, Flor Vigna no dudó en halagar la actitud que tuvo Sabrina Rojas –la expareja del galán, con quien tiene a sus hijos Fausto y Esperanza- cuando empezó a salir con su pareja.

“Yo sólo puedo hablar cosas buenas de Sabri. Es una mujer muy copada, muy segura y me dio una bienvenida hermosa a su familia así que todos tenemos ganas de sumar”, comenzó diciendo la cantante en una nota que dio para Intrusos.

“Cuando yo lo conocí a Lu, me dijo que para él lo más importante es la familia y sus hijos y es re lindo. A mí me enternece un montón que sea así”, agregó, feliz por los códigos que mantiene Luciano y su exmujer.

"Yo sólo puedo hablar cosas buenas de Sabri. Es una mujer muy copada, muy segura y me dio una bienvenida hermosa a su familia así que todos tenemos ganas de sumar". G-plus

Por otro lado, indagada por la posibilidad de ser mamá por primera vez, Flor se sinceró: “Yo le pido a la vida que, por favor, aguante un cacho porque estoy sacando mi música, estoy empezando a autogestionar y producir todos mis proyectos y necesito un tiempo para eso. Pero en un tiempo, en años –entre 3 y 5- podría ser”.

"Yo nunca me enamoré de alguien con hijos y siento que la vida como que me quiere enseñar algo". G-plus

“Yo nunca me enamoré de alguien con hijos y siento que la vida como que me quiere enseñar algo. Venía tan loca con el laburo y tan exigente, y toda la parte familiar me conecta con algo que es un disfrute de vida y un cable a tierra, así que me gusta”, cerró, con una sonrisa plasmada en su rostro.