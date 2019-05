Lejos de que el escándalo que protagonizó Flor Vigna con Nicolás Cabré (su compañero en la tira Mi hermano es un clon) y Laurita Fernández quedara en el pasado, la participación de la actriz en el Súper Bailando reavivó el tema.

Flor Vigna: "(Si me preguntan por Laurita Fernández y Cabré en el Súper Bailando) voy a tratar de la forma más simpática posible, 'cinturear' (sic) y seguir adelante". G-plus

Sin esquivar las preguntas de Noe Antonelli y Tomás Dente en Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), la participante se sinceró al aire y antes de debutar en el certamen de baile: "Este año, haré lo que haga... pero no me voy a hacer responsable. Si yo no quiero hablar de mengano, voy a decir 'disculpame, pero no tengo opinión de eso', y voy a venir a disfrutar", comenzó diciendo.

"Voy a tratar de la forma más simpática posible, 'cinturear' (sic) y seguir adelante. Porque, al principio, nos pasó mucho con Mica Viciconte que era 'Flor y Mica', 'Mica y Flor', como las dos caras de la misma moneda y en realidad éramos muy diferentes. Hoy en día la gente nos sabe diferenciar", cerró, con una tímida sonrisa plasmada en el rostro.