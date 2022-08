Flor Vigna, Julieta Nair Calvo, Pamela David, Verónica Ojeda y más famosas impactaron con sus looks en un evento fashion

El lunes por la noche, las celebridades desfilaron por la alfombra roja en un evento fashion en el que Flor Vigna, Julieta Nair Calvo y Pamela David impactaron con sus looks.

La cita fue en Puerto Madero y Ciudad estuvo ahí para fotografiar a cada famoso que asistió al festejo del estilista Cristian Rey, en el que se lucieron con sus outfits.

Verónica Ojeda y Mario Baudry, también dijeron presente así como Fernanda Vives, Mariana Genesio Peña, Ernestina Pais, Jey Mammón, Andrea Politti, entre otros.

LAS CELEBRIDADES LUCIERON LOS COLORES TOP DE LA TEMPORADA

En este evento de glamour, las celebridades eligieron sus looks en base a los colores top de la temporada, como el verde en el caso de Pamela David.

Otro de los tonos tendencia fue el marrón, el seleccionado en el caso de Verónica Ojeda con su saco largo y botas texanas.

Y no faltó el off black de Flor Vigna, Paula Varela, Ximena Capristo, Andrea Politti, entre otras, y el off white en el caso de Julieta Nair Calvo.

Fotos: Movilpress.