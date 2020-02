Flor Vigna contó su primera cita con un misterioso hombre, en medio de rumores con Dante Spinetta: "Empecé una nueva etapa en mi vida"

Mientras los rumores de romance siguen relacionando a Flor Vigna con Dante Spinetta, la exganadora del Bailando estuvo en Cortá por Lozano y terminó contando cómo fue su primera cita con un hombre, del que prefirió no revelar ningún dato, a principios de enero.

Flor aseguró en el ciclo de Vero Lozano que estaba con muchas dudas, pero que terminó dando el primer paso gracias a una amiga. “Me dijo ‘vos andá y andá a tener una cita con vos misma, andá a ver qué pasa con esta Flor de 25 años, cómo se para y cómo siente este momento’”, relató. “Esa cita llegó por gente en común. Soy medio miedosa”, comentó, sin querer nombrar al muchacho en cuestión.

“Fui a la casa de él, pero antes le mandé un mensaje. Benjamín Rojas me retó por eso”, detalló, risueña. “Le dije que se iba a encontrar con una piba que no la ‘tenía atada’. A mi me pasa que como me encanta bailar, cuando yo bailo le doy todo a una cámara y después cuando me ves en persona soy más boludona”, contó.

“Le dije ‘juntémonos, tomemos algo, nos reímos pero sin expectativas de nada’ y aceptó que vaya a su casa porque por los medios no se puede salir a ningún lado”, relató, risueña mientras negaba que él sea conocido. “Me animé y fue divertido. Él me respondió ‘ja, ja, ja qué tierna’. No se si dijo eso por pesada o le parecí tierna de verdad. Y así, sin darme cuenta, empecé una nueva etapa de mi vida”, finalizó Flor Vigna, con una llamativa frase sobre su presente sentimental.