Flor Vigna contó cómo padeció su primera cita tras separarse de Nico Occhiato: "Ya me la había bajado"

La visita de Flor Vigna a PH Podemos hablar hizo que recuerde entre lágrimas su relación con Nicolas Occhiato y también recuerde con humor la primera cita que tuvo después de su separación y que no fue como esperaba.

“Me pasaba como que en ese momento no me daba ganas de salir con alguien. Hasta que en una fiesta del laburo, me gustó un chico", contó la actriz de Una semana nada más, que unos días después terminó saliendo con el muchacho pero al ir a buscarla no le dio la mejor impresión. “Cuando subo me dice '¿escuchás?' y como le dije que no me respondió que era porque el auto tenía un motor japonés'", relató, entre risas.

Así Flor fue contando que el muchacho fue presumiendo muchas cosas que tenía en su casa y entre ellas sus viajes por el mundo. “Aparte lo que tenía es que hablaba mucho de él y no me preguntaba '¿vos qué onda?'. Entonces, yo no cachaba una. Todo lo que veía en su casa era de algún país y ya me la había bajado", contó, divertida.

Ya decidida a no continuar con la cita, luego de tomar una cerveza y comer, intentó inventar una excusa para poder rechazarlo. “Le dije ‘mañana tengo que laburar retemprano, así que prefiero ir yendo' y ahí es cuando me dice 'pero mañana es domingo'", remató Flor Vigna, sobre su primera cita.