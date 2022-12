Flor Ventura contó cómo sufrió la pandemia sola en España y se alegró por Musipedia

Hace casi tres años Florencia Ventura (32) había decidido dejar todo para vivir en España, con la suerte de que fue justo cuando tres días antes de que estallara la pandemia de covid, y de regreso en la Argentina habló con Ciudad sobre su rol de conductora de Musipedia junto a Juani Martínez (viernes a las 21 por Quiero).

"Este proyecto fue un sí desde el principio. Es volver a trabajar con todo el equipo con el que básicamente aprendí a trabajar en televisión. Desde Coco Fernández y pasando por todos los que conforman esa familia", explicó la modelo.

"Quiero fue mi gran escuela a donde siempre voy a querer estar, y ni hablar con un compañero tan de lujo como Juani. Somos amigos, tenemos mucha confidencialidad, nos entendemos, al aire y fuera de él", halagó a su cómplice.

Al final, Florencia Ventura concluyó: "Ésta experiencia era un desafío para mí, porque Musipedia es un formato que yo jamás había hecho, es un concurso de preguntas y respuestas todos sobre música en nuestro idioma. Así que estoy muy feliz".

FLOR VENTURA CONTÓ SOBRE CÓMO VIVIÓ LA PANDEMIA DE COVID EN ESPAÑA Y POR QUÉ REGRESÓ

En pareja con Gonzalo Randado, un empresario con acciones en la bolsa de comercio, Florencia Ventura también habló sobre su experiencia en España en medio del pico de Covid 19, que por suerte atravesó con salud.

"Hace unos años venía sintiendo que necesitaba un cambio, ver un poco más en perspectiva mi propia vida, cambiar el escenario. Durante 11 años me dediqué a trabajar full-time, trabajo que podía lo agarraba. Estaba aprendiendo, haciendo plata y pasándola bien pero no paraba nunca para disfrutar del resto de la vida que no es trabajo. Entonces llegó ese día en el que impulsivamente, como casi todo lo que hago, compré el pasaje para irme. Sin saber que a los 3 días de llegar…. iba a explotar la pandemia", justificó su migración.

Luego, blanqueó las dificultades a las que se enfrentó: "Transitar la pandemia completa, desde el día cero, en un continente nuevo y desconocido, prácticamente sola… El desarraigo familiar y afectivo fue bastante más duro de lo esperado".

"En España me especialicé en Marketing digital y como project manager, además de haber creado mi primera marca de moda en Barcelona que realmente fue un curso acelerado de emprendedurismo", aclaró.

"Mi hogar siempre fue y será Argentina. Pero esta experiencia de haber salido y ver en perspectiva me ayudó a crecer, detectar fortalezas y oportunidades, reacomodar prioridades y a ser más consciente de muchas cuestiones que antes daba por sentadas", cerró Flor Ventura satisfecha a la luz de los resultados de sus decisiones.