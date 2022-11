Flor de la Ve se suma a la campaña de Marianela Mirra y pide que sancionen a Thiago de Gran Hermano

Florencia de la Ve miró a cámara en Intrusos y condenó duramente el accionar de Thiago Medina en Gran Hermano, luego de su conducta homofóbica con Agustín. Indignada con la situación, la conductora también apuntó fuerte contra Telefe y la producción del reality por no condenar actos que fomentan el bullying, la discriminación y el odio.

"Gran Hermano se está picando. Y yo me pregunto '¿qué pasa con Telefe? ¿Qué está pasando con Gran Hermano?'. Hay algo que me llama la atención y lo vamos a debatir", dijo Flor, al comienzo del programa de América.

Y continuó, tajante: "Justo hoy es el Día Internacional del Bullying y ayer, y durante toda esta semana, Agustín estuvo viviendo diferentes situaciones de bullying dentro de la casa y Telefe decidió, porque tiene el poder, mostrar lo que ellos quieren. Es cero democrático para le gente que elige ver Gran Hermano".

"Porque hubo una situación entre Thiago y Agustín que Telefe decidió ignorar. Pero todo el mundo está hablando de lo que sucedió. Imagínense adónde llegó esta polémica que se metió Amnistía Internacional. La directora Mariela Belski puso el ojo en la situación que Agustín vivió con Thiago", argumentó De la Ve, repudiando cualquier situación de abuso o acoso.

FLOR DE LA VE APOYÓ EL MENSAJE QUE DIERON DESDE AMNISTÍA INTERNACIONAL CONTRA GH

"Hay mucha gente que dice 'no sean exagerados. Es un chiste'. Pero no, no es exagerado, porque Agustín estaba dormido. Y desde Amnistía Internacional consideran que eso fue acoso. Y no es un chiste, porque no estaban en complicidad para que eso sucediera", señaló Florencia, contextualizando el hecho.

Con bronca por la intención del canal vecino de no visibilizar la delicada situación, Florencia de la ve agregó: "Telefe no pudo tapar esta polémica. En este Gran Hermano lo mejor que está pasando es lo democrático de las redes sociales. Ahí la gente puede opinar y sube su contenido. Y hoy se condena un acto que a mí me pareció extremadamente homofóbico".