Flor de la Ve reveló si Jorge Rial la llamó cuando se puso al frente de Intrusos: "La última vez que estuve fue en la época de Loly"

Contenta por haberse puesto al frente de Intrusos (América), Flor de la Ve reveló si alguna vez Jorge Rial, conductor histórico del programa, se comunicó con ella tras enterarse de que lideraría el ciclo.

En primer lugar, Flor reveló que cuando fue convocada la propuesta era sólo por dos meses. Y que desde que forma parte de Intrusos siente que cambió muchísimo.

"Desde que empecé hasta ahora soy otra persona. Este es el programa insignia del canal y creo que atravesó muchos momentos de muchísima discriminación, prejuicios, machirulismo...".

"Y por eso ahora me parece bueno esta nueva etapa de apertura que es interesante", reflexionó la conductora en diálogo con Polino Auténtico.

¿JORGE RIAL LLAMÓ A FLOR DE LA VE AL ENTERARSE DE QUE CONDUCIRÍA INTRUSOS?

"A mí no me llamó Jorge Rial, no, nunca nada", remarcó Flor cuando le preguntaron si hubo llamado de parte de Rial.

Y se despidió rememorando su última visita al ciclo cuando aún lo conducía Jorge, en la época en la que aún estaba en pareja con Mariana Antoniale.

"Pero si yo recuerdo bien, la última vez que estuve fue en la época de Loly Antoniale...", cerró Flor.