Flor de la Ve, picante al ver a Benjamín Vicuña: "¿No te dan ganas de chuparle los dientes?"

En medio del análisis de una nota que Benjamín Vicuña le dio a Intrusos, las panelistas no dudaron en piropear al actor y Flor de la Ve despertó las carcajadas de sus compañeras al lanzar un tremendo comentario sobre el galán.

“Qué simpático que es Benjamín”, analizó Virginia Gallardo, después de escuchar atentamente al ex de Carolina “Pampita” Ardohain (con quien tiene a sus Bautista, Benicio y Beltrán). A lo que Marcela Tauro coincidió: “Sí. ¡Y qué seductor!”.

Tras escucharlas, la conductora del ciclo de América dio que hablar con su piropo al aire en referencia a Vicuña, quien también tiene a Magnolia y Amancio con Eugenia “la China” Suárez: “¿No te dan ganas de chuparle los dientes?”, indagó, entre risas.

FUERTE INFORMACIÓN DE YANINA LATORRE SOBRE LA SEPARACIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA Y ELI SULICHIN

A poco de que Benjamín Vicuña y Eli Sulichin le pusieran punto final a su historia de amor en medio de especulaciones por las razones que habrían desencadenado esta ruptura, Yanina Latorre sorprendió a todo el panel de LAM con su información al aire.

“Eli lo dejó a Vicuña y la Eugenia “la China” Suárez (su ex, con quien tiene a Magnolia y Amancio) también lo dejó”, comenzó diciendo la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito por América, contundente.

Luego, ahondó en cómo tomó el actor haber terminado el noviazgo con Sulichin: “La relación no es que terminó mal. Él creyó… Lo vamos a decir, Benjamín no puede creer que Eli no lo elija”, continuó con su relato.

Por último, la angelita cerró con un palito dirigido para el chileno: “Eso habla mal de él. Le hiere el orgullo de macho, bancala. Puede haber una mina que elija no estar con vos por más de que seas un caño”.