Flor de la Ve mandó al frente en vivo al notero de Intrusos: "No te bañaste, sos un croto"

El notero de Intrusos Gonzalo Vázquez mostró este martes una serie de notas que realizó en la previa y durante la ceremonia de la entrega de los premios Estrella de mar, y el panel se dio cuenta de que estuvo todo el día con la misma camisa.

Por eso, al culminar el video, Florencia de la Ve se le plantó al notero, que salía al aire desde un móvil en Mar del Plata. “Gonza, tengo que decirte algo. Estoy muy enojada con vos porque no hacés quedar como el traste”, le reprochó.

“No te bañaste para ir a los premios, fuiste con la misma camisa que tuviste todo el día. Sos un croto, Gonzalo. Vos vas en nombre nuestro, en nombre de Intrusos”, le señaló la conductora, en broma.

LA REACCIÓN DE FLOR DE LA VE AL VER QUE SU CRONISTA USÓ LA MISMA ROPA TODO EL DÍA

“Es verdad eso, Flor. Y te digo algo: anoche tampoco me bañé porque quería venir con la energía que había en ese lugar. Estoy sucio desde ayer. Hace 24 horas que no me baño”, agregó Gonzalo, mientras De la Ve señalaba: “Pero por lo menos te cambiaste la camisa”.

“El calzón me lo cambié también. Me lo lavé y me lo cambié”, aclaró el cronista, con la sonrisa a flor de piel. “No lo puedo creer. Por las dudas, andá a pegarte un duchazo”, le recomendó la conductora.

Antes de salir del aire, Vázquez confirmó que hubo una primera actriz a la que ubicaron detrás de todo en la entrega de los premios Estrella de mar, muy alejada del escenario. “Estaba tan al fondo que casi mete los piecitos en el agua cuando la marea subía”, recordó el cronista.