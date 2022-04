Flor de la Ve, irónica por la reacción de Nicole cuando le preguntaron por Cubero: "Me gusta la onda, eh"

Para Florencia de la Ve la reticencia de Nicole Neumann a explayarse sobre su nuevo conflicto con Fabián Cubero, a raíz de un viaje en auto con Manu Urcera a Entre Ríos, fue un gesto más que polémico, y le dedicó una picante chicana en Intrusos.

"Me gusta la onda, eh", ironizó la conductora con sorna.

Es que la madre de Indiana, Allegra y Sienna Cubero intentaba cerrar la puerta del auto para eludir al cronista cuando explicó: "No hablo de ese tema porque incluye a menores que no quieren estar en el foco, y la verdad es que me quiero ir. No hay mucho que aclarar, ni ningún lio que hacer. No se incumplió nada, era todo familia".

Por eso, Flor fue sarcástica con la jurado de Los 8 Escalones del Millón: "La verdad, todo familia. Todo familia".

"Me tengo que ir, me tengo que ir. ¡Son dos segundos! Tampoco es para tanto. ¡Es un disgusto tras otro!", cerró Flor de la Ve picantísima contra Nicole Neumann.

EL ENOJO DE FABIAN CUBERO CON NICOLE NEUMANN

El origen de la discordia entre Fabián Cubero y Nicole Neumann que dio pie a la chicana de Flor de la Ve fue explicado por el abogado de Poroto a Intrusos.

"Lo que le hizo ruido a Fabián fue la existencia de dos otros adultos, mayores y varones, que estaban viajando con dos nenas de 13 años", reveló César Carozza.

Por otra parte, el letrado blanqueó la mala relación entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: "No tienen demasiado diálogo, pero supongo que, si no se lo hizo saber, lo hará. Yo no hablé con ningún abogado de ella, con él único que hablé fue con Fabián".