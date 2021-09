Flor de la Ve, fuerte contra la campaña electoral de Cinthia Fernández: "No tiene más que ofrecer que eso"

La campaña de Cinthia Fernández llegó a su fin este jueves por la mañana con el inicio de la veda electoral, pero sus videos virales siguen dando que hablar, sobre todo aquel en el que baila tango frente al Congreso en portaligas. En A la tarde, Karina Mazzocco y su panel debatieron sobre el estilo que impuso la angelita en su camino a las urnas y Flor de la Ve cuestionó muy fuerte su falta de propuestas.

“Yo creo, después de ver y analizar la campaña, que por ahora no tiene más que ofrecer, no tiene más que mostrar que esto. Creo que este es su lugar de confort, creo que es algo que le sirve, que la potencia”, opinó la panelista tras ver nuevamente el video.

“Si vos la escuchás hablar, dice ‘se burlaron de mí cuando dije mis propuestas’. ¡En un programa, una vez! No te podés hacer (la víctima) por lo que te dijeron en un programa y hacer toda una campaña en base a eso porque supuestamente tenés mucho más que ofrecer”, sintetizó.

“A mí me da la sensación de que no tiene más que esto que ofrecer, no tiene otra cosa que mostrar. Claramente, genera el impacto que ella quiere, pero de verdad siento que no tiene contenido hoy. El día de mañana no sé si me lo me demostrará o no, pero hoy no tiene nada más que ofrecer que esto”, reiteró Flor de la Ve, sobre la campaña de Cinthia Fernández.

“Acá nadie se está metiendo con el cuerpo. Lo que muchas mujeres y feministas critican es la utilización del cuerpo para algo. La lucha que estamos librando las mujeres contra el patriarcado tiene que ver con eso, con la utilización del cuerpo para disfrute, para goce, para lo que fuere”, recordó la panelista.