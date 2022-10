Flor de la Ve se enojó y frenó en vivo a sus compañeros de Intrusos: "¡Por favor! ¡Acá hay una conductora!"

La paciencia se le colmó a Flor de la Ve en pleno vivo, cuando el acalorado debate respecto de los escándalos de Tamara Báez, L-Gante y Wanda Nara enfervorizó a sus panelistas.

"¡Momento! ¡Por favor! ¡Que acá hay una conductora y estoy hablando!", se plantó firme la conductora de Intrusos con una pose ante cámara para matizar su enojo y la extrema tensión del momento.

Instantes después, Flor volvió a chicanear a su equipo de periodistas por la vehemencia con la que habían polemizado hasta el momento: "Hoy parece que no estuviera. Parece que no estuviera, es una cosa de locos. Me encanta".

Acto seguido, la Flor de la Ve mandó un informe periodístico al aire, pero se alcanzó a escuchar el enfático reclamo que les hacía a sus compañeros: "Por favor…".

EL ANTECEDENTE DE LA BRONCA DE FLOR DE LA VE CON SUS COMPAÑEROS DE INTRUSOS

Un rato antes, Flor de la Ve había recriminado con diplomacia a sus compañeros el hecho de que no le daban la palabra pese a que intentaba meter bocado en pleno debate por los escándalos de L-Gante, Tamara Báez y Wanda Nara.

"Chicos, después continuamos. Ya lo dije tres veces, perdón", protestó incómoda.

En ese momento, fue Marcela Tauro quien se hizo cargo del reto de Flor de la Ve: "Sí, perdón".